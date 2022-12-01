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1 час назад

Раскрыт средний возраст московских трамваев

Мослента

Средний возраст московских трамваев раскрыл на официальном сайте мэра города его заместитель по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Раскрыт средний возраст московских трамваев
Фото:  Кирилл Зыков /Агентство «Москва» Кирилл Зыков /Агентство «Москва»

«Средний возраст транспорта в парке сократился до четырех лет», — рассказал заммэра.

Ликсутов отметил, что на сегодняшний день парк столичных трамваев обновлен на 95 процентов. За последние шесть лет в Москву поступило более 500 современных односекционных и трехсекционных трамваев российского производства.

Новые вагоны отличаются комфортабельностью: в них установлены системы климат-контроля, мультимедийные экраны с полезной информацией и разъемы для зарядки мобильных устройств. В самых последних моделях также предусмотрены крепления для велосипедов и подсветки дверей, предупреждающие пассажиров об окончании посадки.

Ранее сообщалось, что проезд по «Единому» билету в Москве подорожает на один рубль.

Новости Москвы,Максим Ликсутов,
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