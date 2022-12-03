Известный музыкант вспомнил об убранных из Москвы заборах

«Тогда было дано задание всем ЖЭКам убрать все заборы. Все, как могли, противились — здесь наш стол, тут играют в карты, здесь наши яблони — это наше пространство. А перед его приездом все вычистили — и Москва стала проходимой. Люди начали искать быстрые маршруты, чтобы срезать, и срезали — всюду потекли ручейки муравьев», — поделился известный музыкант.