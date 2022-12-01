Всемирный день катания на коньках отметят на ВДНХ

«4 декабря в мире впервые отметят День катания на коньках, который был утвержден Международным союзом конькобежцев в июне 2022 года. В Москве основные мероприятия состоятся на ВДНХ. На самом большом катке столицы пройдут мастер-классы от звезд российского спорта, конкурсы и выступления фигуристов», - сказали в пресс-службе.

Там пояснили, что в 12:00 запланированы конкурсы по катанию на коньках, в 12:25 - конкурс с клюшками и шайбой, в 17:15 - любительские забеги на дистанцию для конькобежцев. Кроме того, состоятся мастер-классы от российских спортсменов Эммы Гаджиевой и Владимира Григорьева и другие мероприятия.