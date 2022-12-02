Московские вожатые проведут бесплатные занятия для детей на катках

В столице стартует новый сезон проекта «Все на лед». Вожатые будут проводить занятия для детей на городских катках, сообщается на официальном сайте мэра и правительства Москвы .

«Начинается новый сезон бесплатного проекта «Все на лед», где с детьми работают слушатели Центральной школы московских вожатых и опытные вожатые государственного автономного учреждения культуры «Мосгортур». Занятия проходят в два этапа: сначала вожатые проводят игры на катке, а далее ребят ждут творческие мастер-классы в теплом помещении», - говорится в сообщении.

Как уточняется, в проекте могут принять участие дети в возрасте от шести до 12 лет, которые умеют кататься на коньках. Мероприятия будут проходить с декабря 2022 года по февраль 2023 года по выходным дням на катках «Метеор» недалеко от парка Победы на Поклонной горе и «City каток» в парке «Красная Пресня».