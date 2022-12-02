Московские вожатые проведут бесплатные занятия для детей на катках

В столице стартует новый сезон проекта «Все на лед». Вожатые будут проводить занятия для детей на городских катках, сообщается на официальном сайте мэра и правительства Москвы.
«Начинается новый сезон бесплатного проекта «Все на лед», где с детьми работают слушатели Центральной школы московских вожатых и опытные вожатые государственного автономного учреждения культуры «Мосгортур». Занятия проходят в два этапа: сначала вожатые проводят игры на катке, а далее ребят ждут творческие мастер-классы в теплом помещении», - говорится в сообщении.
Как уточняется, в проекте могут принять участие дети в возрасте от шести до 12 лет, которые умеют кататься на коньках. Мероприятия будут проходить с декабря 2022 года по февраль 2023 года по выходным дням на катках «Метеор» недалеко от парка Победы на Поклонной горе и «City каток» в парке «Красная Пресня».
Так, первое занятие состоится в воскресенье, 4 декабря. Следующие занятия пройдут 17 и 25 декабря. Следить за расписанием можно в официальной группе Мосгортура в социальной сети «ВКонтакте».
«Мы уверены, что зима не повод сидеть дома, и предлагаем присоединиться к нашим занятиям в рамках проекта «Все на лед». Для детей это возможность весело провести время и научиться делать красивые поделки, а для будущих и настоящих вожатых - получить опыт работы со школьниками перед поездкой в лагерь», - цитируют в сообщении заместителя генерального директора Мосгортура Юлию Силенко.