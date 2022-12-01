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1 час назад

Развеян главный миф о московском конструктивизме

Мослента

Главный миф о московском конструктивизме развеяла в беседе с «Мослентой» создательница Telegram-канала «Вестник конструктивизма» Юлия Серегина.

Развеян главный миф о московском конструктивизме
Фото: МослентаМослента

«Распространенное мнение о том, что весь конструктивизм построен из дешевых и некачественных материалов — это, скорее, заблуждение», — сказала специалист.

По мнению Серегиной, это одна из причин того, почему среднестатистическому москвичу до сих пор кажется, что конструктивизм уродует город, и ценность этого архитектурного слоя все еще надо доказывать. Жители столицы не признают конструктивизм, потому что памятники и общественные здания, выполненные в этом стиле, напоминают о худших сторонах жизни при советском строе, отметила собеседница «Мосленты».

Ранее в сети поспорили о красоте известного столичного памятника архитектуры. Речь идет о ДК имени Русакова на Стромынке.

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