Развеян главный миф о московском конструктивизме

«Распространенное мнение о том, что весь конструктивизм построен из дешевых и некачественных материалов — это, скорее, заблуждение», — сказала специалист.

По мнению Серегиной, это одна из причин того, почему среднестатистическому москвичу до сих пор кажется, что конструктивизм уродует город, и ценность этого архитектурного слоя все еще надо доказывать. Жители столицы не признают конструктивизм, потому что памятники и общественные здания, выполненные в этом стиле, напоминают о худших сторонах жизни при советском строе, отметила собеседница «Мосленты».