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21 минуту назад

Пассажиров высадили на Таганско-Краснопресненской линии метро Москвы

Москва24иещё 1

Пассажиров высадили из поезда на Таганско-Краснопресненской линии метро, сообщается в телеграм-канале Дептранса Москвы. Состав направили на проверку.

Пассажиров высадили из поезда на фиолетовой ветке метро Москвы
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Инцидент произошел на станции "Пролетарская" в 08:35. Поезд следовал в сторону станции "Таганская". Высадка заняла чуть больше пяти минут. Из-за нее пассажиров нескольких следующих поездов пришлось ненадолго снизить скорость или остановиться для соблюдения интервала.

В ведомстве подчеркнули, что произошедшее – это стандартная процедура, предусмотренная регламентом. Сразу после высадки поезда продолжили курсировать в нормальном режиме. Сейчас они следуют по графику.

Ранее СМИ писали, что на станциях Таганско-Краснопресненской линии скопились большие очереди.

Несколько дней назад поезда следовали с увеличенными интервалами на юго-восточном участке Таганско-Краснопресненской линии московского метро из-за проверки состава. Однако движение поездов было введено в график.

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