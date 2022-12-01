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55 минут назад

Свыше 42 тысяч москвичей поучаствовали в проекте «Мой спортивный район»

Вечерняя Москва

В этом году проект «Мой спортивный район» стал самым популярным на платформе «Город идей», в нем поучаствовали свыше 42 тысяч москвичей. Об этом в четверг, 1 декабря, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

Свыше 42 тысяч москвичей поучаствовали в проекте «Мой спортивный район»
Фото: UnsplashUnsplash

— Проект стал самым посещаемым в текущем году и вторым по численности участников за все время существования платформы. Участники подали более 1,8 тысячи идей, оставили свыше 2,7 тысячи комментариев в тематических обсуждениях и более 113 тысяч оценок идей, прошедших экспертный отбор, — говорится в сообщении.

По итогам проекта в столице собираются реализовать 40 предложений, направленных на организацию бесплатных тренировок на дворовых спортивных площадках. К примеру, в следующих зимних сезонах всех горожан будут обучать бегу на лыжах и фигурному катанию. Помимо этого, в столице займутся проведением семейных тренировок на свежем воздухе для детей и взрослых.

Более подробную информацию о проекте можно узнать на официальном сайте мэра Москвы.

Напомним, что сам проект появился на платформе «Город идей» 15 ноября. В нем жители города смогли обсудить дворовый спорт, сезонные развлечения, спортивные онлайн-проекты и идеальные тренировки.

Новости Москвы,Правительство Москвы,
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