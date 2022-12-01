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22 минуты назад

Синоптики рассказали о погоде в столичном регионе на новогодних праздниках

Вечерняя Москваиещё 1

Синоптики рассказали, какая погода установится в столичном регионе во время новогодних праздников.

Ясным днем, по предварительным данным, будет лишь 31 декабря. 1 января, в первый день 2023 года, ожидается переменная облачность, а затем в столичном регионе установится пасмурная погода.

Как сообщают синоптики на протяжении всех новогодних каникул, кроме 31 декабря и 1 января, в столичном регионе будет идти небольшой снег. Самой холодной прогнозируется ночь на 31 декабря. Температура может упасть до минус 21 градуса. Дневная температура составит минус 17 градусов.

1 января будет немного теплее, днем ожидается минус 14 градусов. Потеплеет в столичном регионе ближе к Рождеству: ночь на 6 января ожидается самой теплой — температура может подняться до минус одного градуса. Возможны осадки в виде снега с дождем, передает РИАМО.

Москвичи смогут увидеть ложное солнце и световые столбы

В Подмосковье и столице в первый день зимы установится сухая, солнечная и морозная погода. Отмечается, что температура будет на 5 градусов ниже нормы, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд сообщил, что морозы до 11 градусов днем ожидаются в столичном регионе с понедельника, 5 декабря. Также прогнозируется рост атмосферного давления.

Новости Москвы,Погода,Видео,Роман Вильфанд,
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