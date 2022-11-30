Морозы до -19 градусов ожидаются в московском регионе

В столичном регионе в ночь на четверг, 1 декабря, ожидаются сильные морозы. Температура воздуха опустится до минус 19 градусов. Об этом сообщил руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

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— Уже в ночь на четверг прогнозируется до 19 градусов мороза по области. В Новой Москве тоже ожидаются очень низкие температуры — минус 16–17 градусов. В ночь на пятницу будет 10–12 градусов мороза в пределах МКАД, — заявил он.

Кроме того, аналогичная погода в Москве и Подмосковье продержится 3 и 4 декабря, передает слова Вильфанда ТАСС.

Недавно Вильфанд сообщил, что в конце текущей недели в столичный регион придут морозы до минус 20 градусов. По его словам, это ознаменует собой приход в столицу по-настоящему сильных зимних морозов. При этом дневная температура в Москве все равно будет держаться на уровне не ниже минус восьми градусов.