Выставка молодых художников поможет представить театр будущего

С сегодняшнего дня и по 15 января включительно в Музее Москвы посетителей ждет выставка молодых художников театра. Влюбленным в этот вид искусства не прийти на нее нельзя: впечатлений — море, равно как и поводов для раздумий.

Фото: Екатерина Алексеева / Вечерняя Москва Екатерина Алексеева / Вечерняя Москва

Театральное пространство многомерно и пластично. В нем все, от гардероба и буфета и до святая святых, сцены, настраивает чувства по особому камертону: мы ждем от театра чуда. На выставке «КЛИНXV. ШКОЛЫ» — юбилейной, пятнадцатой по счету, переходя от экспоната к экспонату, вы ощутите смену не настроения, а эмоций: не раз улыбнетесь и изумитесь, замрете перед одними работами, вглядываясь в их детали, а другие «проглотите» сразу целиком. Изломанное пространство как символ внутренних терзаний, с острыми углами драм и статичностью одиночества как по волшебству сменит светлый мир надежд, и таких перемен будет немало: на выставке представлено порядка 200 работ от 60 молодых художников театра, студентов и выпускников театральных и художественных учебных заведений страны.

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В 2001 году первая такая выставка была инициирована молодежной командой комиссии по сценографии СТД РФ. Выставки проходили под разными девизами, в этом году вслед за порядковым номером XV идет слово «Школы», что неслучайно: по словам организаторов, посетители увидят, что представляют собой профессии сценографа и художника по костюмам и на стадии учебы и в процессе работы в театре.

Нас с ходу «приковал» к себе «Соловей» — курсовая работа Екатерины Горшковой. Эту сказку Андерсена помнят все, но построенная Екатериной архитектурная конструкция втягивает внутрь и пространства, и сказки. Нет сомнений, что вскоре фамилии вчерашних студентов займут свои места на афишах. Проект реализован комиссией по сценографии СТД и Музеем Москвы при поддержке Минкультуры.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Инна Мирзоян, куратор выставки, заведующая кабинетом сценографии СТД РФ:

— Театр — это прежде всего фантазии. Иногда порыв фантазии бывает ошеломительным, иногда — умеренным.