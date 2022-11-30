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43 минуты назад

«Почта Деда Мороза» начала работу в 77 подмосковных парках

Агентство «Москва»

В 77 парках Подмосковья установили специальные почтовые ящики, в которые можно положить послания Деду Морозу. Об этом говорится в совместном сообщении региональных министерства благоустройства и министерства культуры и туризма.

«Почта Деда Мороза» начала работу в 77 подмосковных парках
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Парки культуры и отдыха Московской области третий год участвуют в новогодней акции «Почта Деда Мороза» при поддержке благотворительного фонда «Путь детства». Также с этого года многие парки решили присоединиться к акции самостоятельно и доставить письма своими силами в резиденцию Деда Мороза. Отправить письмо, открытку или рисунок в Великий Устюг может любой желающий», - приводятся в сообщении слова министра благоустройства Подмосковья Михаила Хайкина.

Отмечается, что узнать почтовые ящики можно по новогоднему оформлению.

«Все письма из подмосковных парков будут собраны, бережно упакованы и доставлены в резиденцию Деда Мороза в Великий Устюг», - говорится в сообщении.

Новости Москвы,Михаил Хайкин,
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