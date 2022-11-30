«Почта Деда Мороза» начала работу в 77 подмосковных парках

В 77 парках Подмосковья установили специальные почтовые ящики, в которые можно положить послания Деду Морозу. Об этом говорится в совместном сообщении региональных министерства благоустройства и министерства культуры и туризма.
«Парки культуры и отдыха Московской области третий год участвуют в новогодней акции «Почта Деда Мороза» при поддержке благотворительного фонда «Путь детства». Также с этого года многие парки решили присоединиться к акции самостоятельно и доставить письма своими силами в резиденцию Деда Мороза. Отправить письмо, открытку или рисунок в Великий Устюг может любой желающий», - приводятся в сообщении слова министра благоустройства Подмосковья Михаила Хайкина.
Отмечается, что узнать почтовые ящики можно по новогоднему оформлению.
«Все письма из подмосковных парков будут собраны, бережно упакованы и доставлены в резиденцию Деда Мороза в Великий Устюг», - говорится в сообщении.