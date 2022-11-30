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53 минуты назад

В Москве убрали больше 500 незаконно установленных ограждений

Москва меняетсяиещё 2

В 2022 году столицу освободили от 510 ограждений, установленных с нарушением закона. Об этом сообщили на портале мэра Москвы.

В Москве убрали больше 500 незаконно установленных ограждений
Фото: mos.rumos.ru

Самовольно установленные ограждения мешают проезду и проходу москвичей на территории общего пользования, часто их установка сопровождается самозахватом земель. Нарушения выявили специалисты Госинспекции по недвижимости.

В этом году больше всего ограждений демонтировали в ЮВАО — 77, это 15% от их общего числа, а длина всех демонтированных заборов составила бы целых 9,5 километра.

Чтобы сделать столицу удобнее для всех жителей и определить новые стандарты качественных городских пространств, Комитет по архитектуре и градостроительству Москвы провел конференцию «Комфортный город». Участники представили инициативы и проекты для формирования городской среды, доступной для всех групп населения.

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