В Москве убрали больше 500 незаконно установленных ограждений

В 2022 году столицу освободили от 510 ограждений, установленных с нарушением закона. Об этом сообщили на портале мэра Москвы.

Фото: mos.ru mos.ru

Самовольно установленные ограждения мешают проезду и проходу москвичей на территории общего пользования, часто их установка сопровождается самозахватом земель. Нарушения выявили специалисты Госинспекции по недвижимости.

В этом году больше всего ограждений демонтировали в ЮВАО — 77, это 15% от их общего числа, а длина всех демонтированных заборов составила бы целых 9,5 километра.