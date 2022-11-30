Вильфанд пообещал солнечное и холодное начало зимы в Москве

«Погода будет соответствовать антициклону. Небо с переменной облачностью. Облаков будет мало, поскольку нисходящее движение препятствует облакообразованию. Вследствие этого, солнечные лучи днём будут достигать подстилающей поверхности», — заявил он в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».