В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+12° в 
USD 60.88EUR 63.05
Войти в почту
5 минут назад

Вильфанд пообещал солнечное и холодное начало зимы в Москве

RT на русскомиещё 1

Научный руководитель Гидрометцентра Россия Роман Вильфанд рассказал о погоде в Москве в начале декабря.

Вильфанд пообещал солнечное и холодное начало зимы в Москве
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Погода будет соответствовать антициклону. Небо с переменной облачностью. Облаков будет мало, поскольку нисходящее движение препятствует облакообразованию. Вследствие этого, солнечные лучи днём будут достигать подстилающей поверхности», — заявил он в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По его словам, тепла от солнечных лучей не будет. Температура воздуха ожидается примерно на пять градусов ниже нормы.

«В конце ноября и в первой пятидневке декабря погода больше будет соответствовать концу января. На два месяца погода опережает своё климатическое развитие», — отметил эксперт.

Тем временем, в Тюменской области 1 декабря ожидаются аномальные холода, передаёт URA.RU со ссылкой на сайт регионального Гидрометцентра.

«Сохраняется аномально холодная погода, средняя суточная температура воздуха ниже нормы на 10 и более градусов», — заявили синоптики.

Ранее главное управление МЧС России по Санкт-Петербургу призвало жителей и гостей города не выходить на лёд водоёмов.

Новости Москвы,Роман Вильфанд,МЧС России,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители