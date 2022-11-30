В Гостином дворе пройдет «Елка мэра»

Более 42 тысяч детей приглашены на «Ёлку мэра» в Гостином дворе. Праздничные мероприятия будут проводиться с 24 декабря 2022 года по 6 января 2023-го.

Фото: Людмила Кузнецова / Unsplash Людмила Кузнецова / Unsplash

На Ёлку соберутся ребята из семей мобилизованных, многодетных и малообеспеченных семей, дети, оставшиеся без попечения родителей, а также те, кто отличился в учебе, спорте и показал высокие результаты на конкурсах. Спектакль могут посетить дети с ограниченными возможностями здоровья.

Гостей праздника ждет путешествие на Новогоднем экспрессе. Затем ребят встретят Дед Мороз и Снегурочка и проведут с собой в зал на музыкальный спектакль. Родители могут пойти в это время в мульткинотеатр.

В спектакле рассказывается о приключениях девочки Алисы и ее семьи. Они пройдут через испытания и покажут, как можно совершать настоящие чудеса — проявляя внимание к близким и помогая другим. Новогоднее чудо произойдет и в семье Алисы.