В Москве появился сервис по вывозу старой мебели и электроники

В Москве появился городской сервис «Вывоз ненужных вещей», который позволит освободить жилье от старой мебели и электроники. Услуга будет платной, сообщает РБК.

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Сервис работает на сайте мэрии города. В нем расширили список предметов, которые можно сдать на утилизацию, — как и прежде, в него включена крупная бытовая техника, в том числе холодильник, плита, духовка, а также стиральная и посудомоечная машина. Помимо этого, теперь можно на платной основе оформить вывоз телевизора, шкафа, матраса, кровати и других объектов.

Заявка на вывоз подается через соответствующий раздел на сайте. В ней нужно указать количество утилизируемых вещей и выбрать дату, когда сотрудник сервиса приедет за предметами. Помимо экологической утилизации, в стоимость услуги входят демонтаж, разборка и погрузка мебели или техники. Вывоз электроники весом до 150 килограммов обойдется в 800 рублей, вывоз мебели — от 440 до 3900 рублей.