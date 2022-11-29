В Москве состоялось торжественное открытие ГУМ-Катка

В этом году старт зимнему сезону на ГУМ-Катке был дан 28 ноября.

Фото: Пресс-служба ГУМ-катка Пресс-служба ГУМ-катка

Кульминацией торжественного открытия ГУМ-Катка стало представление грандиозного новогоднего ледового спектакля компании NAVKA SHOW «История Любви Шахерезады». Отмечается, что в будние дни первые четыре сеанса ГУМ-Катка можно будет посетить бесплатно.