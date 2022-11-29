В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+11° в 
USD 61.07EUR 63.39
Войти в почту
18 минут назад

В Москве состоялось торжественное открытие ГУМ-Катка

Национальная Служба Новостей

В этом году старт зимнему сезону на ГУМ-Катке был дан 28 ноября.

В Москве состоялось торжественное открытие ГУМ-Катка
Фото: Пресс-служба ГУМ-каткаПресс-служба ГУМ-катка

Опробовать центральный лед и погулять по новогодней ярмарке приехали Филипп Киркоров с детьми и отцом Бедросом Киркоровым, Андрей Малахов, Владислав Третьяк, Юлия Пересильд и Михаил Тройник, Игорь Николаев и Юлия Проскурякова, Светлана Хоркина и многие другие звездные гости.

Кульминацией торжественного открытия ГУМ-Катка стало представление грандиозного новогоднего ледового спектакля компании NAVKA SHOW «История Любви Шахерезады». Отмечается, что в будние дни первые четыре сеанса ГУМ-Катка можно будет посетить бесплатно.

Продолжительность сеанса – один час. В будни взрослый билет стоит 600 рублей, детский (с 7 до 12 лет) – 300 рублей. Стоимость билета в выходные и праздничные дни – 700 и 400 рублей, соответственно.

Новости Москвы,Михаил Тройник,Юлия Пересильд,Юлия Проскурякова,Светлана Хоркина,Андрей Малахов,Владислав Третьяк,Игорь Николаев,Филипп Киркоров,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители