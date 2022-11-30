В Москве открылась выставка о Великой Отечественной войне

В Выставочном зале федеральных архивов в Москве открылась выставка «Великая Отечественная война. 22 июня 1941 — 19 ноября 1942».

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Об этом сообщает ФАН.

На экспозиции представлено около 400 документов из фондов федеральных и ведомственных архивов.

Выставка посвящена периоду от вторжения фашистской Германии и её сателлитов на территорию СССР до начала контрнаступления советских войск под Сталинградом.