В Москве открылась благотворительная выставка «Русские узоры»

Открытие благотворительной выставки «Русские узоры» состоялось 23 ноября в Российском государственном университете имени А.Н. Косыгина. Об этом «Вечерней Москве» во вторник 29 ноября, сообщили в пресс-службе столичного департамента средств массовой информации и рекламы.

Фото: вечерняя москва вечерняя москва

Выставка организована Благотворительным фондом «Развитие общественно-значимых инициатив» и Университетом Косыгина с целью объединения детей и взрослых с разным состоянием здоровья на платформе искусства и творчества.

В выставке участвовали рисунки детей из Москвы и Подмосковья, в том числе из Елизаветинского детского хосписа, Шаховской школы-интерната для детей с ОВЗ, Старогородской коррекционной школы и Красногорского отделения Всероссийского общества инвалидов.

Многие представленные на выставке рисунки дети создали под впечатлением после посещения Государственного историко-литературного музея-заповедника А.С. Пушкина.