В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+7° в 
USD 61.07EUR 63.39
Войти в почту
54 минуты назад

Мастер-классы по росписи клюшек и тренировки пройдут на ВДНХ в День хоккея

Агентство «Москва»иещё 1

В День хоккея 1 декабря на ВДНХ проведут занятия по росписи клюшек, тренировки на льду и мастер-классы по судейству спортивных соревнований. Об этом сообщила пресс-служба выставочного комплекса.

Мастер-классы по росписи клюшек пройдут на ВДНХ в День хоккея
Фото: 

«1 декабря отмечается Всероссийский день хоккея. Тематическая программа выставки пройдет с 12:00 до 18:00 сразу в нескольких локациях: на основной и детской ледовых площадках катка ВДНХ, а также в Шахматном клубе. Гостей ждут тренировки по хоккею для детей, мастер-классы по росписи клюшек, выступление команды поддержки, а также соревнования «Надень экипировку на время», - уточнили в пресс-службе.

Отмечается, что с подробным расписанием мероприятий можно ознакомиться на сайте ВДНХ.

Новости Москвы,ВДНХ,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители