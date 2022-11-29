Мастер-классы по росписи клюшек пройдут на ВДНХ в День хоккея

«1 декабря отмечается Всероссийский день хоккея. Тематическая программа выставки пройдет с 12:00 до 18:00 сразу в нескольких локациях: на основной и детской ледовых площадках катка ВДНХ, а также в Шахматном клубе. Гостей ждут тренировки по хоккею для детей, мастер-классы по росписи клюшек, выступление команды поддержки, а также соревнования «Надень экипировку на время», - уточнили в пресс-службе.