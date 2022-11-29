Раму для гонок с препятствиями оборудовали на стадионе "Авангард"

На стадионе "Авангард" в столице оборудовали раму в стиле "русский ниндзя" для проведения гонок с препятствиями. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы со ссылкой на пресс-службу комплекса городского хозяйства.

Фото: портал мэра и правительства Москвы портал мэра и правительства Москвы

"Рама находится на площадке для сдачи норм ГТО за воротами футбольного поля. Оборудование подходит для занятий таким видом спорта, как Obstacle Course Race – гонок с препятствиями", – говорится в сообщении.

Уточняется, что рама состоит из множества тренажеров, в том числе досок, крутящихся колец, рулей и рукоходов. Размер объекта составляет 24 на 4,5 метра.

В материале говорится, что снаряды направлены на развитие координации, ловкости, силы рук и укрепление мышц плечевого пояса. Также на раме можно заниматься скалолазанием. Объект предназначен для всех желающих с семи лет и любым уровнем подготовки.

Отмечается, что большинство спортивных объектов комплекса "Авангард" рассчитаны на массовый любительский спорт, когда человек тренируется для укрепления здоровья.

Ранее заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков рассказал, что специалисты завершают первый этап благоустройства территории спорткомплекса "Авангард" на востоке Москвы.

По его словам, пространство хотят сделать удобным для местных жителей и центром притяжения для молодого поколения. Заммэра отметил, что специалисты отремонтировали административное здание, на данный момент продолжаются работы в гостинице.