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36 минут назад

Москва онлайн покажет, как преобразился ГУМ к Новому году

Москва24

30 ноября зрители Москвы онлайн смогут в прямом эфире полюбоваться новогодним ГУМом, который уже полностью украшен к празднику и готов радовать гостей всех возрастов.

Москва онлайн покажет, как преобразился ГУМ к Новому году
Фото: москва24москва24

Также в ГУМе открылась ежегодная выставка "Новогодние елки", на которой можно увидеть нестандартно оформленные ели, в числе которых зеленая красавица от телеканала Москва 24, посвященная медиапроекту о культуре The City.

Смотрите прямую трансляцию 30 ноября в 18:00 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

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