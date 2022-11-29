Москва онлайн покажет, как преобразился ГУМ к Новому году

30 ноября зрители Москвы онлайн смогут в прямом эфире полюбоваться новогодним ГУМом, который уже полностью украшен к празднику и готов радовать гостей всех возрастов.

Фото: москва24 москва24

Также в ГУМе открылась ежегодная выставка "Новогодние елки", на которой можно увидеть нестандартно оформленные ели, в числе которых зеленая красавица от телеканала Москва 24, посвященная медиапроекту о культуре The City.