Московский образовательный канал покажет видеоэкскурсии из российских музеев

Пять новых видеоэкскурсий по знаменитым российским музеям появились на сайте и в эфире Московского образовательного канала. Об этом стало известно во вторник, 29 ноября.

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— Московские школьники любят и знают историю России: участвуют в раскопках, ходят в музеи, готовят исследовательские проекты и проверяют знания на конкурсах и олимпиадах, в том числе «Музеи. Парки. Усадьбы». Наш новый образовательный проект, который мы запускаем совместно со знаменитыми музеями Москвы, привлечет еще больше внимания ребят к изучению культуры и истории нашей страны, — рассказала руководитель PR-службы ДОНМ Наталья Цымбаленко.

По ее словам, такие видеоролики позволяют расширить кругозор, узнать и увидеть много нового. Интерес к ним проявят как школьники, так и родители, заверила Цымбаленко.

Первыми партнерами образовательного проекта стали Музей имени Андрея Рублева и музей-панорама «Бородинская битва», которые входят в список объектов московской олимпиады «Музеи. Парки. Усадьбы». Так, представленный видеосюжет рассказывает о картине Александра Аверьянова «Сражение при Малоярославце», которая описывает одну из значимых битв Отечественной войны 1812 года. Все видеоролики можно просмотреть на сайте Московского образовательного канала в рубрике «Виртуальные экскурсии по музеям Москвы».

В столице 29 ноября начались обзорные онлайн-экскурсии по павильону «Макет Москвы». Напомним, что павильон является партнером городского просветительского проекта «Прогулки по музеям онлайн».