Пассажир столичного метро забыл в вагоне переноску с белыми голубями

Пассажир столичного метрополитена забыл в вагоне поезда переноску с двумя белыми голубями, сообщает Дептранс в телеграм-канале.

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы" телеграм-канал "Дептранс Москвы"

Уточняется, что инцидент произошел на юго-востоке Москвы.

"Сейчас они в тепле и безопасности ждут своих владельцев. Надеемся, что хозяин скоро найдется, ведь метро – не место для содержания птиц. Если владелец не заберет голубей в ближайшее время, нам придется отдать их в приют", – говорится в сообщении.

В Дептрансе уточнили, что хозяин должен будет показать фото голубей и назвать линию метро, на которой их забыли. Это необходимо для того, чтобы убедиться, что птицы попадут именно к хозяину.

Ранее пассажир забыл контейнеры с божьими коровками на станции метро "Китай-город" в Москве. Насекомых передали на склад забытых вещей.