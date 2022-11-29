Шесть кафе откроют в парке Дружбы на севере Москвы

В точках общепита посетители парка смогут приобрести напитки, мороженое и готовые блюда.

Фото: Mos.ru Mos.ru

Москва выставила на аукционы права на ведение торговой деятельности в шести нестационарных объектах в парке Дружбы на севере города. Заявочные кампании по лотам завершатся 2 декабря. Аукционы пройдут на электронной площадке «Росэлторг» 7 декабря. Об этом сообщил руководитель Департамента по конкурентной политике Москвы Иван Щербаков.

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«Предприниматели столицы смогут открыть шесть пунктов быстрого питания в Левобережном районе. Они расположены в разных частях парка Дружбы — на пересечении прогулочных маршрутов и мест отдыха для посетителей. Площадь каждого из павильонов составляет 20 квадратных метров, в течение всего года они могут использоваться под продажу напитков, выпечки, сэндвичей, мороженого и готовых блюд. Договоры с победителями торгов будут заключены на пять лет», — рассказал Иван Щербаков.

Город выставляет на аукционы права на ведение торговой деятельности в нестационарных объектах в парках и жилых кварталах, на главных улицах и остановках общественного транспорта, возле станций метрополитена. Это готовое решение для начала и развития своего дела. Все лоты имеют закрепленную локацию, узнаваемый дизайн и четко определенное назначение.

Предлагаемые нестационарные торговые объекты выполнены в соответствии с установленными городом архитектурными решениями. В них предусмотрены витрины, рабочие и складские помещения. Летом киоски будут охлаждаться кондиционерами, а зимой — отапливаться электрообогревателями.

Сооружения будут переданы победителям торгов после подписания договора. Размер ежемесячной платы за право осуществления торговой деятельности в нестационарных объектах будет определен по результатам открытых электронных аукционов.

Город реализует на торгах имущество для жителей, инвесторов и предпринимателей. Узнать больше об объектах, изучить лотовую документацию и правила проведения торгов, а также ознакомиться с другим имуществом, выставленным на торги, можно на инвестиционном портале Москвы в разделе «Имущество от города». База ресурса обновляется ежедневно, сейчас там представлено более 3,9 тысячи объектов недвижимости.