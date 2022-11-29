На севере Москвы в течение трех лет построят четыре путепровода

Власти Москвы в ближайшие три года планируют завершить строительство четырех путепроводов в Северном административном округе, рассказал глава столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов . Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Он пояснил, что речь идет о путепроводе между улицами 800-летия Москвы и Инженерной, который пройдет через пути Савеловского направления МЖД, о Дмитровском путепроводе в районе платформы Петровско-Разумовская Октябрьской железной дороги, путепроводе между Проектируемым проездом № 2236 и улицей Хачатуряна через пути МЦД-1, а также о путепроводе через пути Октябрьской железной дороги в районе 24–25-го километра Ленинградского шоссе.