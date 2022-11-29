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29 минут назад

Москвичам рассказали, где заменить неисправную карту "Тройка"

Москва24

В случае неисправности транспортной карты "Тройка" пассажиры Московского метрополитена могут обратиться к сотрудникам стоек "Живое общение" для дальнейшей замены проездного билета. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Москвичам рассказали, где заменить неисправную карту "Тройка"
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

"Пассажиры могут обратиться за компенсационным билетом, вернуть потерянную карту “Тройка” или заменить нерабочую, перенести баланс с одной карты на другую", – приводят слова Ликсутова на портале мэра и правительства Москвы.

При повреждении "Тройки" ее баланс будет перенесен на новую карту. Если видимых повреждений нет, но карта не работает на станциях, ее отправят на экспертизу длительностью в 10 дней. Предварительно владелец должен написать заявление.

Если утерянная карта пассажира была зарегистрирована в приложении "Метро Москвы", он сможет перенести баланс на новую самостоятельно.

Стойки "Живое общение" расположены на станциях метро "Пушкинская", "Арбатская" и "Сретенский бульвар". Также услуги по замене транспортных карт продолжат оказывать в центрах на станциях "Савеловская", "Проспект Вернадского" и "Кунцевская".

Стойки работают ежедневно с 08:00 до 20:00 без перерыва. Сотрудники также могут проконсультировать пассажиров по интересующих им вопросам, связанных с поездками в столичном общественном транспорте.

По случаю 15-летия госкорпорации "Ростех" в Москве выпустили тематические карты "Тройка". Тираж проездных билетов с уникальным дизайнов составляет 50 тысяч. Приобрести "Тройку" можно на станциях БКЛ и Кольцевой линии.

Новости Москвы,Максим Ликсутов,Ростех,Правительство Москвы,
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