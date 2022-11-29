В Москве пройдет праздник «Удивительные елки»

Центр океанографии и морской биологии «Москвариум» на ВДНХ и благотворительный фонд «Я есть!» проведут 3 декабря праздник «Удивительные елки», во время которого дети и взрослые смастерят оригинальные новогодние игрушки и примут участие в развлекательной программе. Об этом сообщается на официальном сайте мэра и правительства Москвы.

Фото: пресс-служба "Москвариума" на ВДНХ пресс-служба "Москвариума" на ВДНХ

«В день проведения «Удивительных елок» второй этаж океанариума превратится в большую площадку для совместного творчества. Придумывать игрушки и украшения дети с особенностями развития будут вместе со взрослыми и своими ровесниками. Им предстоит украсить пять елок. Наряд для каждой пушистой красавицы будет особенным, поэтому и игрушки потребуется изготовить специальные», - говорится в сообщении.

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Поясняется, что темы для создания елочных игрушек предложат резиденты ВДНХ. Так, возле «Москвариума» будет елка с украшениями в виде водных обитателей, возле павильона «Макет Москвы» елка будет посвящена столице, а любители автомобилей могут выбрать «автоелку» и изготовить для нее украшение в виде фигурок исторических машин. Новогодние игрушки в казахском национальном стиле участники будут создавать для елки под названием «Шырша» выставочного-торгового центра Республики Казахстан, а «облачную» елку украсят игрушками из ваты. Наряженные деревья переместят на площадь перед зданием «Москвариума».

Уточняется, что после творческих занятий для детей и их родителей проведут познавательные викторины и конкурсы. Кроме того, на сцене океанариума покажут спектакль «Сны Алисы» по произведениям Льюиса Кэрролла «Алиса в Стране чудес» и «Алиса в Зазеркалье». Играть и петь в театральной постановке будут дети с особенностями развития. В этот же день «Союзмультпарк» представит приключенческий спектакль «Тайны Нового года», а юные артисты инклюзивного театра «Взаимодействие» покажут хореографические номера.