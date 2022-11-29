В Московском зоопарке на зимовку останутся 200 летучих мышей

В этом году в Московском зоопарке на зимовку останется рекордное количество летучих мышей — более 200 особей. В центре зимней передержки рукокрылых столичного зоосада зверьков откармливают, помогая им набрать необходимую для благополучной спячки массу тела, а затем укладывают в специальные холодильные камеры. Весной летучих мышей выпускают на свободу.

Фото: Пресс-служба Московского зоопарка Пресс-служба Московского зоопарка

Центр зимней передержки рукокрылых заработал в Московском зоопарке в 2017 году. Его задача — помогать летучим мышам пережить морозы и тем самым сохранять естественную популяцию этих животных. Дело в том, что с наступлением холодов рукокрылые, обитающие в городе, начинают искать пристанище для зимней спячки. Часто они выбирают чердаки домов и промышленных помещений, а также вентиляционные шахты. Если зимний сон летучих мышей что-то прерывает, например посторонний шум или сквозняк, они пробуждаются и гибнут из-за переохлаждения и отсутствия пищи.

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Летучим мышам важно найти подходящее для спячки место, а также накопить достаточно жировых запасов за лето и осень, чтобы беспробудно проспать до теплой поры. Если вы нашли зверька лежащим на снегу на улице или же он залетел в квартиру или дом, в производственное помещение, то его следует передать в центр зимней передержки.

«С каждым годом москвичи за сезон приносят к нам в центр на передержку все больше найденных летучих мышей. В этом году на зимовку в центр попали рекордные 200 особей. И поток не заканчивается, обычно рукокрылых приносят до середины декабря. То, что с каждым годом у нас становится все больше постояльцев, объясняется тем, что горожане стали более информированными. Они узнают о работе центра и, если видят попавшую в беду летучую мышь, не пугаются, а связываются с Московским зоопарком и спрашивают, как передать ее под опеку зоологов. Изменилось и отношение к рукокрылым. Их не боятся и не считают вредителями. Летучие мыши — живые существа, которые нуждаются в нашей помощи и заботе», — рассказала заведующая экспериментальным отделом мелких млекопитающих Московского зоопарка Ольга Ильченко.

199-й и 200-й особями стали два двухцветных кожана — самец и самка. Вид занесен в Красную книгу Москвы. Пару обнаружили обычной квартире, в детской комнате, подготовленной для будущего малыша. Хозяева квартиры обратились к поисково-спасательному отряду, который сотрудничает с Московским зоопарком. Спасатели изъяли непрошеных гостей и доставили их в центр передержки.

Как только новый питомец прибывает в центр зимней передержки рукокрылых, зоологи начинают готовить его к спячке. Чтобы летучая мышь пережила зиму, ее вес должен быть не меньше 16 граммов (в зависимости от вида животного). Каждую особь взвешивают и обследуют, проверяют, нет ли у нее травм или других проблем со здоровьем. В случае необходимости зверька лечат или откармливают перед тем, как уложить спать. Основу рациона рукокрылых составляют личинки мучного червя.

После того как зверек поправляется или достигает нужного веса, его помещают в специальный бокс, который ставят в холодильную камеру. В ней сохраняют оптимальную для спячки летучих мышей температуру: пять — семь градусов тепла. Из 200 животных около 130 уже заснули в холодильнике, остальные накапливают массу тела перед долгой спячкой.

Зимой зоологи не забывают о своих подопечных. Они постоянно следят за динамикой потери веса каждой мыши: раз в неделю проходит контрольное взвешивание, после которого (если нет недостатка веса или других тревожных признаков) рукокрылое отправляется обратно в холодильник.

Всего летучие мыши находятся в состоянии анабиоза от четырех до семи месяцев в зависимости от погоды (если морозы задерживаются, то и спячка продлевается). Как правило, зверьки просыпаются в апреле — мае. После пробуждения зверьков специалисты несколько недель их выкармливают. В специальном вольере рукокрылые набираются сил и восстанавливают способность к полету. Перед выпуском на волю каждой особи надевают на лапку кольцо с отметками, присваивают персональный номер — это помогает специалистам следить за популяцией в Москве.

Когда устанавливается теплая погода, отоспавшихся животных выпускают. Причем стараются сделать это в том же районе города, где они были найдены осенью. Если же состояние здоровья не позволяет зверьку выжить в природе, его оставляют жить в центре передержки.

По данным зоологов, в Москве обитают шесть видов летучих мышей: водяная ночница, двухцветный кожан, лесной нетопырь, ночница Брандта, бурый ушан и рыжая вечерница. Их численность невысока — все виды занесены в Красную книгу Москвы как редкие и исчезающие.

Любой житель столицы, нашедший летучую мышь, может проконсультироваться со специалистами центра передержки рукокрылых и договориться о передаче зверька. Подробную информацию и контакты можно узнать на официальном сайте зоопарка.