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32 минуты назад

Раскрыта разница между стоимостью новостроек и «вторички» в Москве

Lenta.ruиещё 1

По итогам октября 2022 года средняя цена выставленного на продажу жилья среднего метража в Москве на первичном рынке оказалась практически на 11 процентов выше, чем на вторичном. Разницу между стоимостью новостроек и «вторички» в Москве раскрыли аналитики «Авито Недвижимости», пишет РБК.

Раскрыта разница между стоимостью новостроек и «вторички» в Москве
Фото: ТАССТАСС

Специалисты отметили, что средняя стоимость новой квартиры площадью 53 квадратных метра составила 14,7 миллиона рублей, что на 10,9 процента больше, чем цена готовой квартиры. Кроме того, «квадрат» в новостройке был на 11,3 тысячи рублей выше, чем на «вторичке» — средний показатель оценили в 278,3 тысячи рублей.

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Кроме того, средняя стоимость «однушки» площадью в 38 квадратных метров в столице на первичном рынке установилась на уровне в 11 миллионов рублей, а на вторичном — в 10,4 миллиона рублей. Разница между параметрами составила 5,7 процента. В категории «двушек» стоимость лота средней площадью в 55 «квадратов» в новых квартирах оценили в 14,8 миллиона рублей, а в старых — на 2,7 процента больше, или в 15,1 миллиона рублей. Наконец, новые «трешки» при средней площади в 78 квадратных метров оказались на 2,7 процента дешевле, чем старые. Показатель для первичного рынка установился на уровне в 22,2 миллиона рублей, а для вторичного — в 22,8 миллиона рублей.

По словам коммерческого директора «Авито Недвижимости» Николая Попова, аналитики основывались на публичных ценах, однако при этом реальный разрыв между ценами на «первичку» и «вторичку» может быть еще сильнее, так как собственники последней все чаще соглашаются делать скидки в силу экономической нестабильности и снижения спроса. Он добавил, что средний размер дисконта на вторичном рынке составляет 5-10 процентов, а в отдельных случаях доходит до 15 процентов.

В ноябре аналитики ЦИАН пришли к выводу, что в Махачкале, Саратове, Севастополе, Оренбурге и Владивостоке средняя стоимость «вторички» оказалась выше, чем средняя цена квартиры в новостройке. По их данным, наибольший разрыв, в 53 процента, наблюдался в Махачкале, где средняя стоимость квадратного метра готового жилья составила 82,8 тысячи рублей, а нового — лишь 39,2 тысячи рублей.

Новости Москвы,ЦИАН,
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