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1 час назад

Главный архитектор Москвы займется реконструкцией Анненкирхе

РИА Недвижимость

Главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов займется реконструкцией лютеранской церкви святой Анны в Санкт-Петербурге (Анненкирхе).

Главный архитектор Москвы займется реконструкцией Анненкирхе
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Лютеранская община предложила мне заняться проектом реконструкции церкви святой Анны в Санкт-Петербурге. В данный момент там идут обследования состояния здания, по их результатам будет понятен масштаб работ", - написал он в своем Telegram-канале.

Он ожидает, что первые предложения можно будет показать уже в феврале 2023 года.

Как рассказали РИА Недвижимость в пресс-службе Кузнецова, проект реконструкции церкви планируется презентовать на открытии выставки главного архитектора столицы в Анненкирхе. Там впервые будут показаны его работы углем на крупных форматах картона.

Анненкирхе - старейшая лютеранская церковь Петербурга. Изначально она была деревянной, однако в 1775 году был заложен новый каменный храм по проекту архитектора Юрия Фельтена. Церковь же дала название улице, на которой находится, - Кирочная.

В 1935 году храм был закрыт, а в 1939 году он был приспособлен под кинотеатр, получивший название "Спартак". В 2002 году в здании церкви произошел пожар. Некоторое время она стояла без крыши. Позже здание получило новую кровлю, был отремонтирован фасад. Однако интерьеры не реставрировались. Несмотря на это, церковь открыта, здесь создано общественное пространство, а обгоревший интерьер стал визитной карточкой места.

Новости Москвы,Сергей Кузнецов,
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