Главный архитектор Москвы займется реконструкцией Анненкирхе

Главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов займется реконструкцией лютеранской церкви святой Анны в Санкт-Петербурге (Анненкирхе).

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"Лютеранская община предложила мне заняться проектом реконструкции церкви святой Анны в Санкт-Петербурге. В данный момент там идут обследования состояния здания, по их результатам будет понятен масштаб работ", - написал он в своем Telegram-канале.

Он ожидает, что первые предложения можно будет показать уже в феврале 2023 года.

Как рассказали РИА Недвижимость в пресс-службе Кузнецова, проект реконструкции церкви планируется презентовать на открытии выставки главного архитектора столицы в Анненкирхе. Там впервые будут показаны его работы углем на крупных форматах картона.

Анненкирхе - старейшая лютеранская церковь Петербурга. Изначально она была деревянной, однако в 1775 году был заложен новый каменный храм по проекту архитектора Юрия Фельтена. Церковь же дала название улице, на которой находится, - Кирочная.