Москвичам рассказали о специальностях колледжа Московского транспорта

Учащиеся колледжа Московского транспорта могут пройти обучение по множеству профессией столичного метро. Об этом сообщили в пресс-службе городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в понедельник, 28 ноября.

Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва Анна Быкова / Вечерняя Москва

— В колледже Московского транспорта обучают множеству профессий для столичного метро — например, там можно стать: техником по обслуживанию и ремонту электропоездов; электромонтером тяговой подстанции; специалистом по управлению перевозками, — говорится в сообщении.

Срок обучения в заведение зависит от количества оконченных классов школы. Например, учеба по специальности «Сервис на транспорте» на базе девяти классов продлится 2 года и 10 месяцев, для окончивших 11 классов — год и 10 месяцев. Сегодня в колледже проходят обучение по профессиям метро более 1,5 тысячи человек, отметили в Telegram-канале «Дептранс Москвы».