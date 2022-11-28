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27 минут назад

В Москве станет меньше торговых центров

Lenta.ruиещё 1

По итогу 2022 года ввод торговых центров в Москве может уменьшиться в 2,4 раза. О том, что в столице станет меньше ТЦ, сообщается в исследовании NF Group, передает ТАСС.

В Москве станет меньше торговых центров
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Общий объем ввода торговых объектов недвижимости в конце года составит около 148,2 тысячи квадратных метров — на 211,4 «квадрата» меньше, чем в 2021 году. За неполных 11 месяцев года в Москве открыли шесть ТЦ общей площадью 83,2 тысячи квадратных метров. Новое предложение в основном формируется за счет комплексов районного формата.

В случае ухудшения геополитической ситуации эксперты допускают рост уровня вакантности в ТЦ столицы до 16-17 процентов к концу года. Это может произойти при условии, что варианты замены приостановивших деятельность в стране операторов не будут проработаны. На данный момент в торговых центрах России функционируют около 152 иностранных брендов: 22,4 процента приходятся на США, 15,1 процента — на Италию, 10,5 процента — на Францию, по 9,9 процента на Германию и Турцию. Вынужденные покинуть страну компании стараются сохранить бизнес, передав его в управление локальным участникам рынка или компаниям из стран-партнеров.

Ранее в ноябре Москве предрекли антирекорд по количеству новых ТЦ. По итогу 2022 года объем ввода качественных торговых в городе может составить 117,7 тысячи квадратных метров — такой показатель станет наименьшим за последние 10 лет.

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