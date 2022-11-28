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1 час назад

В Москве в реорганизацию бывшей промзоны «Серп и Молот» инвестируют более 6,5 млрд рублей

RT на русскомиещё 1

Заместитель мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов заявил, что участок бывшей промзоны «Серп и Молот» в Москве реорганизуют по программе комплексного развития территорий.

В Москве реорганизуют бывшую промзону «Серп и молот»
Фото: АГН «Москва»АГН «Москва»

На нём возведут объекты нежилой недвижимости, куда смогут трудоустроиться порядка 1,5 тыс. человек, передаёт НСН.

По словам Ефимова, в бывшей промзоне будет реорганизован участок площадью почти 2 га, который расположен вдоль Перовского проезда.

Инвестиции в комплексное развитие территории составят свыше 6,5 млрд рублей, а ежегодный бюджетный эффект от реализации проекта превысит 450 млн рублей, отметила вице-мэр.

Ранее сайт «Дни.ру» сообщал, что в Москве в этом году построили шесть жилых зданий по программе реновации.

Новости Москвы,Владимир Ефимов,
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