В Москве реорганизуют бывшую промзону «Серп и молот»

Заместитель мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов заявил, что участок бывшей промзоны «Серп и Молот» в Москве реорганизуют по программе комплексного развития территорий.

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На нём возведут объекты нежилой недвижимости, куда смогут трудоустроиться порядка 1,5 тыс. человек, передаёт НСН.

По словам Ефимова, в бывшей промзоне будет реорганизован участок площадью почти 2 га, который расположен вдоль Перовского проезда.

Инвестиции в комплексное развитие территории составят свыше 6,5 млрд рублей, а ежегодный бюджетный эффект от реализации проекта превысит 450 млн рублей, отметила вице-мэр.