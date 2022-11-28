Дом на 227 квартир по реновации сдали в эксплуатацию в Зеленограде

Выдано разрешение на ввод в эксплуатацию жилого дома на 227 квартир, построенного в рамках программы реновации, объект расположен по адресу: Солнечная аллея, вл. 936. Об этом сообщили в пресс-службе комитета государственного строительного надзора столицы (Мосгосстройнадзор) со ссылкой на его председателя Игоря Войстратенко.

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«Застройщику выдана вся необходимая разрешительная документация. Дом сдается с полной отделкой и благоустройством прилегающей территории, фасады облицованы белыми, серыми и оранжево-коричневыми фиброцементными плитами», - приводятся в сообщении слова Войстратенко.

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Как уточняется, здание состоит из четырех секций переменной этажности, в каждой из которых предусмотрены лифты грузоподъемностью 400 кг и 1 тыс. кг. Общая площадь строения составляет почти 26 тыс. кв. м. Для переселения жителей доступно 45 однокомнатных, 128 двухкомнатных, 44 трехкомнатных и 10 четырехкомнатных квартир. Внутренняя отделка всех помещений полностью соответствует стандартам реновации, утвержденным постановлением правительства Москвы.

Добавляется, что на подземном этаже расположен одноуровневый паркинг. На первых этажах обустроены помещения с общественной функцией, в том числе комната консьержа и колясочная. Новостройка оснащена всеми необходимыми системами безопасности: в каждой квартире установлены датчики дыма, а в общих коридорах смонтированы системы звукового оповещения, дымоудаления и подачи воздуха. Во внутренних помещениях здания и на прилегающей территории начнут функционировать камеры видеонаблюдения. Во дворе установили детскую и спортивную площадки, высадили деревья и кустарники, разбили газоны.

Войстратенко напомнил, что в районе Старое Крюково Зеленограда сейчас для участников программы реновации возводится целый комплексно благоустроенный квартал с безбарьерной средой, зелеными дворами, оборудованными детскими площадками и местами для отдыха. Ранее был введен в эксплуатацию д. 934 на Солнечной аллее, сейчас к итоговой проверке готовится новостройка по адресу: Солнечная аллея, вл. 935.