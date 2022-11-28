Флигель усадьбыТургенева на Остоженке отреставрируют

После реставрации в здании откроют музейный центр.

Фото: Mos.ru Mos.ru

В ходе открытого конкурса определен подрядчик, который разработает проектную документацию и проведет реставрацию флигеля усадьбы Ивана Тургенева на Остоженке. Приспособить объект культурного наследия регионального значения к эксплуатации в современных условиях планируют к концу 2024 года, сообщил руководитель столичного Департамента по конкурентной политике Иван Щербаков.

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«Реставрацией и приспособлением флигеля городской усадьбы на Остоженке, где проживала мать писателя Ивана Тургенева, к современному использованию займется строительная компания, ставшая победителем открытого конкурса. При определении исполнителей работ на объектах культурного наследия особое внимание уделяется квалификации претендентов и наличию у них необходимых компетенций. Реставрация пройдет в несколько этапов, среди которых изучение архивных материалов и чертежей для разработки проектной документации, получение необходимых разрешений на проведение работ, восстановление здания под контролем специалистов Мосгорнаследия», — отметил Иван Щербаков.

После разработки проектной документации и согласования ее в Мосгорнаследии, а также получения необходимого разрешения подрядчик перейдет к следующему этапу реставрации — работам по сохранению флигеля.

Исполнителю предстоит привести в порядок как фасады, так и интерьеры исторического здания. Важной частью работ станет приспособление памятника культурного наследия к эксплуатации в современных условиях — устройство инженерных систем и установка автоматизированной системы охраны.

«Реставраторы вернут флигелю усадьбы Тургенева исторический облик. Здание не использовалось достаточно долгое время, поэтому работы по-настоящему долгожданные. По решению Мэра Москвы в отреставрированном здании будет располагаться музейный центр по работе с подрастающим поколением. В нем будут проводиться лекции, мастер-классы, камерные спектакли и другие мероприятия, посвященные русской классической культуре», — рассказал руководитель Департамента культурного наследия столицы АлекАлексей Емельянов.

Флигель XVIII–XIX веков находится по адресу: улица Остоженка, дом 37/7, строение 3, на территории усадьбы Ивана Тургенева, главное здание которой отреставрировали в 2018 году. Двухэтажный деревянный флигель с каменным подвалом общей площадью 465,4 квадратного метра — одно из старейших зданий в Хамовниках, он играет важную роль в сохранении исторической планировки ансамбля и архитектурного облика квартала в целом.

Заказчиком работ выступило государственное казенное учреждение Москвы «Мосреставрация». Публикацию закупки и отбор подрядных организаций обеспечил городской Департамент по конкурентной политике.