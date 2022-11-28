Детский сад на 250 мест открылся в Даниловском районе

На территории квартала уже работает школа, открытая в 2020 году. Вместе эти учреждения составляют единое образовательное пространство.

Фото: Mos.ru Mos.ru

Детский сад на 250 мест открылся на территории квартала «ЗИЛАРТ» (проспект Лихачева, дом 9). Объект построен за счет средств инвестора и передан в собственность городу. Об этом рассказал руководитель столичного Департамента градостроительной политики Сергей Левкин.

Он напомнил, что по поручению Мэра Москвы строительство социальных объектов признано одним из ключевых векторов развития новых кварталов. Это сделано для того, чтобы новоселы не испытывали дефицита в объектах образования, спорта и медучреждениях.

В качестве примера Сергей Левкин назвал уже работающую на территории квартала школу на 2500 мест, открывшую свои двери в 2020 году. Вместе со школой новый детский сад составляет единое образовательное пространство.

«Проектом дошкольного учреждения предусмотрена возможность трансформации помещений: при необходимости учебные комнаты могут превратить в дополнительные спальни, и наоборот. Детский сад оснащен разнообразными моделями современной техники, среди которой есть широкоформатные умные экраны для обучающих игр», — сообщил Сергей Левкин.

На прилегающей территории для воспитанников установлены комплексы для лазанья, несколько видов песочниц и разнообразные качалки-балансиры, смонтированы беседки, карусели и оборудована спортивная площадка для игр.