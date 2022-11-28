Раскрыты перспективы удаленной работы в Москве

«Люди, живущие в другом городе, или те, кто входит в маломобильные группы населения, по мнению футурологов, смогут работать в столице через робота-аватара — тоже своего рода транспорт», — раскрыла прогноз ученых Бондаренко.

По ее словам, почти весь транспорт в столице будет с компьютерным автопилотом, что позволит оставить в прошлом пробки и задержки в доставке. А сам автомобиль станет чем-то вроде жилья или рабочего кабинета.