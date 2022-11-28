Школу на 1100 мест построят в поселении Филимонковском

В учебном заведении будут современные кабинеты для проведения уроков и развивающих занятий, а также спортивные залы.

Фото: Mos.ru Mos.ru

В поселении Филимонковском (ТиНАО) построят школу на 1100 мест. Новое учебное заведение возведут в составе жилого комплекса по адресу: квартал 25, земельный участок 1.

«В ней школе предусмотрен блок начальных классов, рассчитанный на 300 мест, а также помещения основной и средней школы, где будут учиться 700 человек», — сообщила АнасАнастасия Пятова, председатель Москомстройинвеста.

Она добавила, что на территории жилого комплекса также строится детский сад на 325 мест. Общая площадь школы превысит 28,5 тысячи квадратных метров.

«На четырех этажах здания будут располагаться кабинеты, оборудованные с учетом современных стандартов обучения», — сообщил председатель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко.

В образовательном учреждении сделают кабинеты для уроков и для занятий акварельной живописью и шахматами, лекторий, библиотечный центр, инженерный и медицинский лабораторно-исследовательский комплексы. В вестибюле организуют многофункциональное пространство для проведения мероприятий. Кроме того, появится современная столовая, актовый зал на 460 мест, два спортивных и хореографический залы.

В школе создадут условия для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья.

«На территории обустроят беговые дорожки и спортивные площадки, на которых можно будет играть в мини-футбол и волейбол. Организуют также площадки для отдыха и подготовки к занятиям», — сказала Анастасия Пятова.

Мосгосстройнадзор внимательно следит за качеством строительства образовательных объектов.