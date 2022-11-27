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16 минут назад

Москвичей предупредили об аномалии

Илья Родин

Календарная зима в столице начнется с усиления морозов и аномально высокого давления, предупредил ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец в своем Telegram-канале.

Москвичей предупредили об аномалии
Фото: ТАССТАСС

По словам синоптика, в конце ноября монгольский антициклон усилится, температура воздуха резко понизится. Кроме того, облака начнут постепенно редеть.

В понедельник, 28 ноября, температура воздуха в столичном регионе составит –1°…–6°. Во вторник под утро похолодает до –5°…–10°.

Москвичей предупредили о "барической горе"

«Заключительный аккорд осени, несмотря на солнечную погоду, ожидается уже по-январски студеным», - уточнил метеоролог.

Он добавил, что ночью столбики термометров понизятся до –9°…–14°, днем ожидается не выше –4°…–9°.

Тишковец пояснил, что календарная зима стартует «с усиления морозов и аномально высокого атмосферного давления». По его данным, барометры покажут 765 мм рт. ст., что почти на 20 единиц выше нормы.

Новости Москвы,Евгений Тишковец,
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