Москвичей предупредили об аномалии

Календарная зима в столице начнется с усиления морозов и аномально высокого давления, предупредил ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец в своем Telegram-канале.
По словам синоптика, в конце ноября монгольский антициклон усилится, температура воздуха резко понизится. Кроме того, облака начнут постепенно редеть.
В понедельник, 28 ноября, температура воздуха в столичном регионе составит –1°…–6°. Во вторник под утро похолодает до –5°…–10°.
«Заключительный аккорд осени, несмотря на солнечную погоду, ожидается уже по-январски студеным», - уточнил метеоролог.
Он добавил, что ночью столбики термометров понизятся до –9°…–14°, днем ожидается не выше –4°…–9°.
Тишковец пояснил, что календарная зима стартует «с усиления морозов и аномально высокого атмосферного давления». По его данным, барометры покажут 765 мм рт. ст., что почти на 20 единиц выше нормы.