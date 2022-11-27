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55 минут назад

Сергей Собянин поздравил москвичек с Днем матери

Мослентаиещё 2

С Днем матери жительниц Москвы в своем Telegram-канале поздравил мэр Москвы Сергей Собянин.

Собянин поздравил москвичек с Днем матери
Фото: мослентамослента

«Сердечно поздравляю всех с Днем матери! Этот замечательный праздник проникнут нашей бесконечной благодарностью самому близкому человеку на свете. Мама — первое слово, первая улыбка, первые уроки жизни. Нет никого дороже матери, и нет ничего сильнее материнской любви», — написал в своем канале глава города и отметил, что Москва старается окружить матерей вниманием и заботой.

Мэр также выразил восхищение по поводу того, как матери и бабушки успевают справляться с массой дел и забот и пожелал им крепкого здоровья, добра и благополучия.

Ранее Собянин заверил в решении всех возникших с уходом иностранных компаний проблем.

Новости Москвы,Сергей Собянин,
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