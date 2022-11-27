Собянин поздравил москвичек с Днем матери

«Сердечно поздравляю всех с Днем матери! Этот замечательный праздник проникнут нашей бесконечной благодарностью самому близкому человеку на свете. Мама — первое слово, первая улыбка, первые уроки жизни. Нет никого дороже матери, и нет ничего сильнее материнской любви», — написал в своем канале глава города и отметил, что Москва старается окружить матерей вниманием и заботой.