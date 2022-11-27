Полиция перекрыла вестибюль одной станции на Сокольнической линии метро

Южный вестибюль, ведущий к выходам № 1-3 станции метро «Черкизовская» Сокольнической линии, а также переход на станцию «Локомотив» МЦК времено закрыты по требованию полиции, сообщает столичный Дептранс в своем Telegram-канале.

«Для входа, выхода и пересадки на МЦК пользуйтесь северным вестибюлем станции (выходы № 4-6)», — обратились в ведомстве к пассажирам.

Ранее сообщалось, что в Москве на полгода закроют участок Замоскворецкой линии метро «Автозаводская» — «Орехово» для полной реконструкции тоннеля между станциями «Царицыно» и «Кантемировская». Пассажиров просят выбирать альтернативные маршруты.