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1 час назад

Московская полиция перекрыла вестибюль Сокольнической линии метро

Газета.Ru

Южный вестибюль, ведущий к выходам № 1-3 станции метро «Черкизовская» Сокольнической линии, а также переход на станцию «Локомотив» МЦК времено закрыты по требованию полиции, сообщает столичный Дептранс в своем Telegram-канале.

Полиция перекрыла вестибюль одной станции на Сокольнической линии метро
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Для входа, выхода и пересадки на МЦК пользуйтесь северным вестибюлем станции (выходы № 4-6)», — обратились в ведомстве к пассажирам.

Ранее сообщалось, что в Москве на полгода закроют участок Замоскворецкой линии метро «Автозаводская» — «Орехово» для полной реконструкции тоннеля между станциями «Царицыно» и «Кантемировская». Пассажиров просят выбирать альтернативные маршруты.

Также «Госавтоинспекция Москвы» сообщала, что на время закрытия участка Замоскворецкой линии ГИБДД изменит правила движения автомобилей.

Новости Москвы,Происшествия,ГИБДД,
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