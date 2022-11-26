Москвичей предупредили о "барической горе"

В ближайшую неделю в Москве будет зафиксирована «барическая гора», то есть высокое атмосферное давление. Об этом сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

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«Москва забирается на барическую гору», - написал синоптик в Telegram-канале.

По его словам, атмосферное давление в Москве уже в субботу, 26 ноября существенно превысило норму. К полудню оно повысилось до 760,6 мм рт. ст., что выше обычных показаний на 13–15 единиц.

Но пика атмосферное давление достигнет в предстоящий вторник. Показания барометров поднимутся до отметки 765 мм рт. ст., что на 17–19 единиц выше нормы.

Тенденция к понижению давления наметится только к концу рабочей недели.

Сейчас на погоду в столичном регионе влияет «северная периферия циклона, центр которого расположится над востоком Причерноморья». Погода облачная, местами, на западе, пройдёт небольшой снег. Температура воздуха -4…-6, по области -3…-8.