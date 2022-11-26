Число велосипедов в столичном сервисе аренды увеличат до 10 тысяч

«Велосипеды - это популярный транспорт для коротких поездок до метро, остановки, школы или других объектов. В среднем городской велосипед арендуют на 30 минут, проезжают 3,2 км. Чтобы жителям было удобнее пользоваться прокатом, в этом году мы открыли 50 новых станций аренды в Москве и Подмосковье, количество городских велосипедов выросло до 7,2 тыс. По поручению мэра Москвы Сергея Собянина в следующем сезоне продолжим развивать сервис - увеличим число велосипедов в сервисе до 10 тыс.», - цитирует пресс-служба заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта Максима Ликсутова.