Число велосипедов в столичном сервисе аренды увеличат до 10 тысяч

В следующем сезоне число велосипедов в сервисе аренды «Велобайк» будет увеличено до 10 тыс. Об этом сообщает пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.
«Велосипеды - это популярный транспорт для коротких поездок до метро, остановки, школы или других объектов. В среднем городской велосипед арендуют на 30 минут, проезжают 3,2 км. Чтобы жителям было удобнее пользоваться прокатом, в этом году мы открыли 50 новых станций аренды в Москве и Подмосковье, количество городских велосипедов выросло до 7,2 тыс. По поручению мэра Москвы Сергея Собянина в следующем сезоне продолжим развивать сервис - увеличим число велосипедов в сервисе до 10 тыс.», - цитирует пресс-служба заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта Максима Ликсутова.
Отмечается, что с 2013 года горожане воспользовались сервисом больше 28 млн раз и проехали на велосипедах свыше 9,3 млн км. За сезон были открыты 50 новых станций проката, всего в городе и Подмосковье их 754. Для аренды доступно 7 тыс. 219 велосипедов, из них 895 электробайков.