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1 час назад

Поездки на самокатах запретят на некоторых улицах столицы

Москва24

Замруководителя Дептранса Алексей Митяев заявил, что на улицах с разрешенной скоростью движения более 80 километров в час запретят поездки на самокатах. Об этом сообщает Агентство "Москва".

Поездки на самокатах запретят на некоторых улицах столицы
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

"Такие зоны будут специально выделены на карте, там нельзя будет совершать поездку, чтобы движение было комфортным и безопасным. Также мы будем ставить специальные таблички, где выделим такие зоны. Совместно с ГИБДД уже начали обсуждение, в самое ближайшее время появится список этих зон, и таблички будут установлены", – рассказал Митяев.

Он подчеркнул, что нововведение планируется ввести до начала сезона.

Митяев также напомнил, что принятые поправки в ПДД по самокатам вступают в силу 1 марта будущего года.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, которым утвердил изменения в правила дорожного движения, касающиеся в том числе езды на электросамокатах и гироскутерах, а также новых дорожных знаков и парковок.

Так, максимальная разрешенная скорость езды на электросамокате составит не более 25 километров в час. Кроме того, воспользоваться самокатом не смогут лица, имеющие массу тела менее 35 килограммов.

Новости Москвы,Михаил Мишустин,ГИБДД,
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