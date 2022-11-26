Поездки на самокатах запретят на некоторых улицах столицы

"Такие зоны будут специально выделены на карте, там нельзя будет совершать поездку, чтобы движение было комфортным и безопасным. Также мы будем ставить специальные таблички, где выделим такие зоны. Совместно с ГИБДД уже начали обсуждение, в самое ближайшее время появится список этих зон, и таблички будут установлены", – рассказал Митяев.