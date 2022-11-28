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1 час назад

«Музыка в метро» появится на БКЛ

Москва меняетсяиещё 1

В декабре стартует новый сезон проекта «Музыка в метро», сообщает портал мэра Москвы. Музыканты впервые будут играть на пяти станциях Большой кольцевой линии.

«Музыка в метро» появится на БКЛ
Фото:  Официальный портал Мэра и Правительства Москвы / mos.ru Официальный портал Мэра и Правительства Москвы / mos.ru

Новые площадки появятся на станциях «Каховская», «Проспект Вернадского», «Мичуринский проспект», «Новаторская» и «Кунцевская».

Всего в новом сезоне выступят 254 музыканта. В метро зазвучат арфа и волынка. Впервые в подземке сыграет юный талантливый пианист с синдромом Дауна Даниил Шипунов.

Проект был запущен в 2016 году. В метро звучат классические композиции, хиты и авторские произведения музыкантов.

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