«Музыка в метро» появится на БКЛ

В декабре стартует новый сезон проекта «Музыка в метро», сообщает портал мэра Москвы. Музыканты впервые будут играть на пяти станциях Большой кольцевой линии.
Новые площадки появятся на станциях «Каховская», «Проспект Вернадского», «Мичуринский проспект», «Новаторская» и «Кунцевская».
Всего в новом сезоне выступят 254 музыканта. В метро зазвучат арфа и волынка. Впервые в подземке сыграет юный талантливый пианист с синдромом Дауна Даниил Шипунов.
Проект был запущен в 2016 году. В метро звучат классические композиции, хиты и авторские произведения музыкантов.