В Москве за сутки выявили 1 212 случаев COVID-19

В Москве за прошедшие сутки выявили 1 212 новых случаев коронавируса. Об этом сообщается на портале Стопкоронавирус.рф.

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

За прошедшие 24 часа были госпитализированы 236 пациентов с COVID-19. Выздоровели за минувшие сутки 847 человек, умерли 13.

С начала пандемии в Москве выявили 3 252 652 случая коронавируса. Выздоровели с начала массового распространения коронавирусной инфекции 3 060 496 столичных жителей, умерли 46 930 человек.

Ранее в комитете сената США по здравоохранению, образованию, труду и пенсиям заявили, что пандемия коронавируса могла случиться в результате ЧП, связанного с экспериментом. При этом отмечается, что обновленные данные, которые в будущем представят общественности, могут изменить подобную оценку.