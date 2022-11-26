В музее-заповеднике «Царицыно» ликвидировали самострой

«На него не были оформлены соответствующие документы — проектная документация, разрешение на строительство и акт ввода объекта в эксплуатацию. Участок также не предоставлялся под реконструкцию существующего здания. Материалы были переданы в суд, который подтвердил незаконность нового строения и постановил снести его», — рассказал начальник Госинспекции по недвижимости ИванИван Бобров.