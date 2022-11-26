В музее-заповеднике «Царицыно» ликвидировали самострой

Здание демонтировали по решению суда.
Специалисты Госинспекции по недвижимости выявили самострой на территории музея-заповедника «Царицыно». По решению суда здание было демонтировано.
Строение находилось по адресу: улица Дольская, дом 10, строение 5. Ранее там располагалось одноэтажное здание 1990 года постройки. Его снесли, а на его месте построили новый объект площадью 121,8 квадратного метра.
«На него не были оформлены соответствующие документы — проектная документация, разрешение на строительство и акт ввода объекта в эксплуатацию. Участок также не предоставлялся под реконструкцию существующего здания. Материалы были переданы в суд, который подтвердил незаконность нового строения и постановил снести его», — рассказал начальник Госинспекции по недвижимости ИванИван Бобров.
В настоящее время самострой демонтировали, а территорию расчистили от строительного мусора.
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