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37 минут назад

Москвичей пригласили на акцию «Добрая елка»

Вечерняя Москва

В столице пройдет акция «Добрая елка», основной целью которой является помощь как можно большему числу людей в совершении добрых дел и исполнении желаний подопечных благотворительных фондов и некоммерческих организаций. Об этом в субботу, 26 ноября, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

Москвичей пригласили на акцию «Добрая елка»
Фото: Денис Гришкин / АГН МоскваДенис Гришкин / АГН Москва

— На «Доброй елке» вы найдете заветные мечты всех, кто прямо сейчас нуждается во внимании. Кто-то хочет пойти на концерт любимого исполнителя или на экскурсию, другим необходимы простые бытовые вещи, — рассказала председатель Комитета общественных связей и молодежной политики Москвы Екатерина Драгунова.

Заявку на исполнение желания могут оставить социально ориентированные некоммерческие организации Москвы в одной или нескольких категориях. Как уточняется, акция стартует 5 декабря. Более подробную информацию о ней можно изучить на официальном сайте мэра Москвы.

Также стало известно о начале работы почты Деда Мороза на территории ВДНХ. Она будет работать на ВДНХ до 15 января 2023 года.

С 24 декабря 2022 года по 8 января 2023-го в Музее Победы пройдет «Елка Победы». Дети участников спецоперации ВС России на Украине смогут посетить ее абсолютно бесплатно.

Новости Москвы,Екатерина Драгунова,ВДНХ,Верховный суд,Правительство Москвы,
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