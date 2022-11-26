Раскрыты подробности положения домработниц в советской Москве

Подробности положения домработниц в столице в советские годы раскрыл в материале «Мосленты» журналист и историк Валерий Бурт. После Февральской революции в марте 1917 года в России был создан профсоюз домашней прислуги, но позднее буржуазное слово «прислуга» было заменено на термин «домашняя работница».

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«Услугами домработницы стали охотно пользоваться новые хозяева России — партийные деятели, наркомы, директора предприятий и прочие начальники», — рассказал Бурт.

Несмотря на смену названия, обязанности нанимаемых женщин остались такими же, как в царское время: готовка и поддержание дома в чистоте.