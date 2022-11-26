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2 часа назад

Раскрыты подробности положения домработниц в советской Москве

Мослента

Подробности положения домработниц в столице в советские годы раскрыл в материале «Мосленты» журналист и историк Валерий Бурт. После Февральской революции в марте 1917 года в России был создан профсоюз домашней прислуги, но позднее буржуазное слово «прислуга» было заменено на термин «домашняя работница».

Раскрыты подробности положения домработниц в советской Москве
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Услугами домработницы стали охотно пользоваться новые хозяева России — партийные деятели, наркомы, директора предприятий и прочие начальники», — рассказал Бурт.

Несмотря на смену названия, обязанности нанимаемых женщин остались такими же, как в царское время: готовка и поддержание дома в чистоте.

Ранее Бурт перечислил правила работы извозчиков в дореволюционной Москве. По имеющимся данным, на спине у извозчика в те годы обязательно указывался его номер, на него могли пожаловаться в полицию или оштрафовать.

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