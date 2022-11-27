В Москве открылось более 20 катков с искусственным льдом

В парках столицы открылось более 20 катков с искусственным льдом. Об этом говорится на официальном портале мэра и правительства Москвы.

Фото: мослента мослента

«Катки с искусственным льдом открылись в городских парках в разных районах Москвы. Среди них Таганский парк, Перовский, Измайловский, "Красная Пресня", "Дубки" и другие. Каждая площадка, а всего их более 20, имеет свое оформление, в большинстве работают пункты проката и заточки коньков, теплые павильоны и фуд-корты», — рассказала заместитель сэра столицы Наталья Сергунина и добавила, что 28 ноября в городе начнут заливать катки с естественным льдом. В этом сезоне в городских парках откроется 38 площадок.

Один из самых больших катков открылся в Таганском парке, посетители могут воспользоваться прокатом и заточкой коньков, гардеробом и кафе. А в Парке Горького на ледовых аллеях можно заниматься спортом вместе с известными фигуристами и тренерами. Там проходят выступления музыкальных коллективов и диджеев. Для детей и тех, кто любит играть в хоккей, предусмотрены отдельные площадки.

Каток в саду «Эрмитаж» задекорировали под распустившийся цветок, лепестки которого симметрично расходятся в стороны от центра. Катки также работают в парках «Красная Пресня», «Митино», «Фили», «Ангарские пруды», в Воронцовском парке, саду имени Баумана и других.

Более подробную информацию о расписании сеансов, стоимости билетов и пунктах проката можно узнать на сайте.